Если попали в ДТП за границей, как действовать - советы украинцам

Путешествуя за пределы Украины, водители должны знать, когда вызывать полицию, а когда можно воспользоваться Европротоколом.

Оформление ДТП

Оформление ДТП / © iStock

Путешествие за пределы Украины всегда приносит новые впечатления, однако даже опытные водители могут оказаться в ситуации дорожно-транспортного происшествия. В таком случае важно четко знать, как действовать, чтобы максимально быстро оформить все необходимые документы и избежать лишних затрат времени и денег.

Об этом пишет издание SUV News.

В большинстве стран, присоединившихся к системе «Зеленая карта», применяются положения Венской конвенции, поэтому порядок действий при ДТП почти не отличается от украинского. Первое, что нужно сделать, — оценить, возможно ли обойтись без вызова полиции и заполнить документы самостоятельно.

Если во время аварии никто не пострадал, а повреждения автомобилей небольшие, можно воспользоваться бумажным Европротоколом, который признается всеми страховыми компаниями за рубежом. Электронные версии, как правило, не подходят. В случае серьезных повреждений или травмированных лиц следует немедленно позвонить на номер 112, вызывая полицию и медицинскую помощь.

Для дальнейшего оформления страховых выплат важно тщательно зафиксировать обстоятельства ДТП. Необходимо сделать фото и видео общего плана, снимки повреждений автомобилей и номерных знаков. Также следует записать данные участников аварии и свидетелей, серии и номера страховых полисов, а также названия страховых компаний. Все бумажные бланки, заполненные на месте, нужно подписать и заверить.

Обмен информацией между водителями должен быть открытым и прозрачным. Виновник предоставляет свой сертификат «Зеленая карта», а потерпевший — копию полиса и уведомление для страховой компании. Соблюдение этих правил помогает быстро решить вопрос компенсации и избежать споров.

Напомним, ранее мы писали о том, что путешествуя по Европе на собственном авто, одним из главных требований является наличие полиса международного автострахования«Зеленая карта». Приобрести его необходимо минимум за сутки до выезда из Украины.

