Есть гараж и отопление: в Сети показали роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Есть гараж и отопление: в Сети показали роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Он обеспечивает комфорт, как в пятизвездочном отеле.

Вновь созданная компания Dembell показала роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Actros.

Отмечается, что дебютная модель фирмы — это роскошная "сухопутная яхта" с дизайнерским интерьером, дорогой техникой, гаражом и всеми необходимыми удобствами, которые обеспечивают комфорт на уровне пятизвездочного отеля, передает Motor.

Каждый дом на колесах производства Dembell предлагает несколько вариантов исполнения. Например, можно выбрать количество выдвижных секций, которые увеличивают площадь кухни, спальни и зоны отдыха; цветовую гамму интерьера и размер гаража. В маленький, например, поместятся несколько велосипедов или квадроцикл, в средней — Smart, в самый большой — автомобиль длиной до 4,5 метра, скажем, Ferrari California.

В стандартное оснащение одновременно войдут генератор, солнечные панели на крыше и обставленная техникой Miele кухня. Кроме того, машину оборудуют фоновой подсветкой, телевизором с диагональю экрана до 55 дюймов, аудиосистемой Bose, зонтиком от солнца (6,3X3,5 метра) с электроприводом и датчиком скорости ветра, а также несколькими баками для воды: 1000-литровым для питьевой, емкостью 550 литров для "серой" (сточные воды из раковин, душевых и посудомоечных машин) и 350 — для "черной".

В зоне отдыха есть диван с дорогой тканью или кожей, обеденный стол, стулья. Ванная комната отделана натуральным камнем и стеклом; туалет и раковина — керамика. В задней части находится спальня с кроватью два на два метра и гардеробом. Но главная фишка Dembell — центральное отопление, с радиаторами, подогревами подоконников, которое, вероятно, поднимет цену кемпера до невероятной суммы.

Что касается стоимости, то она станет известно позже. Премьера этой модели должна состояться 27 августа.

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