Есть новый дорожный знак - "зеленый квадрат с велосипедом": что он означает

Новый знак / © autotheme.info

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Появился новый дорожный знак — зеленый квадрат с белым велосипедом, вызывающий вопросы у многих водителей. Это нововведение касается определенных видов дорог и обозначает велосипедные скоростные магистрали Radschnellweg, приобретающие популярность в странах Европейского Союза.

Об этом пишет Автотема.

Эти специальные трассы предназначены для быстрого и безопасного движения велосипедистов, обеспечивая возможность обходить автомобильные потоки. Обычно основными пользователями таких дорог являются велосипедисты и владельцы другого двухколесного транспорта. В отдельных случаях на этих магистралях могут двигаться и другие транспортные средства, но приоритет всегда предоставляется двухколесным.

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Проезд на этих магистралях без соответствующего разрешения строго наказывается. К примеру, в Германии водители автомобилей, нарушающих правила, могут быть оштрафованы на сумму до 100 евро. В случае возникновения аварийной ситуации из-за такого нарушения штраф может значительно возрасти. Специализированные камеры фиксируют такие нарушения автоматически, поэтому избежать ответственности практически невозможно.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть дорожный знак с тремя автомобилями и что он означает.