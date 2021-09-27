Эстонский стартап представил крошечный электрический пикап: его вид вдохновленный авто 1950-х годов

Он выйдет в 2022 году и будет стоить более 25 000 долларов.

Эстонский стартап Nobe представил свой новый электрический пикап, который называется 500.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Первые его изображения появились в начале этого года, но только сейчас компания рассекретила дополнительную информацию о модели. Она выйдет летом 2022 года.

Внешний вид 500 вдохновлен автомобилями 1950-х годов. Он получил изогнутый капот, хромированные элементы, белые покрышки и красиво оформленные передние и задние крылья.

Также читайте Nissan создаст электрический компактный пикап для повседневной жизни

Nobe 500 даже поставляется с деревянными стенками для грузового отсека, которые, судя по компактным пропорциям модели, должны быть достаточно маленькими.

В салоне есть сиденье, на котором, вероятно, могут расположиться двое взрослых. Фотографий интерьера нет, но он, наверное, будет такой, как у другой машины марки Noble 100GT, которая имеет аналоговые инструменты и большой руль.

Пикап может получить электродвигатель мощностью 92 л.с., который разгоняется с 0 до 97 км/ч за менее 6 секунд. Он также, вероятно, получит аккумулятор на 25 кВт-ч, который в 100GT обеспечивает 257 км запаса хода.

Nobe 100GT будет стоить в США 25 000 долларов, поэтому ожидается, что пикап 500 будет дороже. Он, в отличие от трехколесного 100GT, сможет пользоваться дорогами общего пользования.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что компания Rivian начала производство первого в мире электрического пикапа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку