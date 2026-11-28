В автомобиле запотевают стекла — какую кнопку не стоит нажимать зимой / © Фото из открытых источников

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Если стекла автомобиля зимой запотевают даже при включенном обогреве, причина может заключаться в неправильной настройке системы вентиляции. В частности, образованию конденсата способствует длительное использование режима рециркуляции воздуха во влажном салоне.

Об этом сообщило издание CHIP со ссылкой на рекомендации автопроизводителя Volvo.

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Кнопку рециркуляции обычно обозначают изображением автомобиля с изогнутой стрелкой. Этот режим обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона, практически прекращая поступление свежего воздуха снаружи.

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Даже при дыхании пассажиров в салоне скапливается влага. Когда влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, на его поверхности образуются мелкие капли воды. В то же время воздух с улицы после нагрева способен поглощать влагу и выводить её во время воздухообмена.

Рециркуляция может быть полезна при проезде через туннель или при наличии неприятного запаха выхлопных газов. Однако после этого следует возобновить подачу свежего воздуха.

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле

Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC рекомендуют:

установить максимальный уровень обогрева;

включить вентилятор на максимальную скорость;

отключить режим рециркуляции;

направить тёплый свежий воздух на лобовое стекло.

Во многих автомобилях для этого предусмотрена специальная кнопка с символом лобового стекла.

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Снизить влажность воздуха также помогает кондиционер. Однако при низкой температуре на улице компрессор во многих автомобилях отключается, чтобы предотвратить обледенение. По данным ADAC, ориентировочный температурный порог составляет +5 °C. Поэтому подсветка кнопки кондиционера не всегда означает, что воздух осушается.

Перед началом движения необходимо убедиться, что окна обеспечивают достаточную обзорность.

Как снизить влажность в салоне автомобиля

Водителям рекомендуют очищать обувь от снега перед посадкой, просушивать мокрые коврики вне автомобиля, а после поездки убирать из салона влажные куртки и зонтики.

Также следует очищать внутреннюю поверхность стекла, поскольку влага легче оседает на слое грязи.

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По данным TÜV Nord, дополнительная влага может попадать в автомобиль через поврежденные уплотнители или забитые дренажные отверстия.

Засоренный салонный фильтр также может ограничивать поток воздуха. Его следует заменять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Если пространство для ног в салоне постоянно остается влажным, причину должен выяснить автомеханик.

Напомним, что в мороз даже обычный уход за автомобилем может обернуться неожиданными поломками и расходами на ремонт. Ранее мы сообщали, какие ошибки водители совершают ежедневно, даже не подозревая, чем рискуют.

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