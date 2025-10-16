Эта кнопка в авто может спасти вас от штрафов за превышение скорости: детали

Штрафы за скорость / © pixabay.com

Превышение скорости до сих пор лидирует среди всех нарушений правил дорожного движения в Украине. Полиция ежегодно фиксирует более миллиона таких инцидентов, а водителям приходится платить штрафы от 340 до 1700 гривен. В то же время в современных автомобилях появилась полезная система, которая помогает избежать превышения.

Об этом сообщило издание «Твоя МАШИНА».

Речь идет об ограничителе скорости — специальной функции, обозначаемой кнопкой LIM или пиктограммой спидометра с черточкой. Система позволяет задать максимальную скорость, которую автомобиль не превысит, даже если водитель сильнее нажмет на педаль газа.

«Функция работает как электронный предел. Если выставить 50 км/ч, то автомобиль не поедет быстрее — и неважно, насколько сильно вы давите на педаль», — пояснил автомеханик Сергей Г. из Львова.

Чтобы включить функцию, достаточно нажать кнопку SET, а скорость регулировать клавишами + или -. При необходимости, например для обгона, ограничение можно временно снять, нажав педаль газа до пола.

В странах Евросоюза ограничитель скорости уже является обязательным элементом всех новых автомобилей. А поскольку большинство машин, попадающих в Украину, импортируют именно из ЕС, они также имеют эту функцию.

Автоинструкторы отмечают, что такая система особенно полезна для начинающих — она помогает придерживаться установленных лимитов и избегать штрафов.

Стоит отметить, что в Украине действуют следующие ограничения скорости: в пределах населенных пунктов — до 50 км/ч, в жилых зонах — до 20 км/ч, за городом — до 90 км/ч. Хотя предусмотрен «нештатный порог» в 20 км/ч, многие водители и его игнорируют, рискуя получить штраф.

