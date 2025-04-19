Эта ошибка стоит дорого: водителям объяснили, как правильно выключать авто

Турбина, смазка и блок цилиндров: ломающийся, если сразу выключать авто / © pixabay.com

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Для многих водителей привычка сразу глушить двигатель после остановки авто кажется логичной. Однако, по словам автоспециалистов и технических экспертов, такое действие может иметь неприятные последствия для мотора, особенно когда речь идет о турбированных двигателях.

Об этом пишет «Твоя Машина».

Эксперты объясняют: после активной езды турбина нагревается до 1000°C, а резкое выключение двигателя прекращает циркуляцию масла, из-за чего турбина перегревается и изнашивается. Этот процесс называют «масляное голодание турбины».

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Также страдает головка блока цилиндров — внезапное прекращение охлаждения может вызвать деформацию. А моторная смазка, не успев остыть, теряет свои защитные свойства, что ведет к невидимому износу деталей.

Еще один миф — экономия горючего. По словам механиков, двигатель на холостом ходу потребляет очень мало горючего, а стоимость ремонта из-за преждевременного износа обойдется значительно дороже.

Напомним, в Украине не каждое столкновение на дороге нуждается в вмешательстве правоохранителей. По словам опытного инспектора, в некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить ДТП.