Эта привычка за рулем может разряжать аккумулятор электромобиля в 2,5 раза быстрее: в чём причина

Как стиль вождения влияет на аккумулятор электромобиля / © Associated Press

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Стиль вождения может существенно повлиять на то, как быстро электромобиль теряет емкость аккумулятора. Частые резкие ускорения и высокие нагрузки на аккумулятор могут заметно ускорить его износ.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering со ссылкой на исследование ученых Шанхайского университета Дианцзи.

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Для исследования ученые использовали данные по 15 электромобилям, которые в течение 2022 года передвигались по дорогам Гуанчжоу. Показатели автомобилей фиксировались каждые 10 секунд, в частности скорость движения, ток и напряжение аккумулятора, уровень его заряда и температура.

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После этого с помощью машинного обучения исследователи разделили манеру вождения на пять категорий — от плавного экологичного вождения до наиболее агрессивного стиля.

Как выяснилось, наибольшее значение имела не сама скорость автомобиля, а то, насколько часто водитель создавал высокую нагрузку на аккумулятор. К таким ситуациям относятся, в частности, повторяющиеся интенсивные ускорения с высоким крутящим моментом на сравнительно небольшой скорости.

Поэтому быстрое, но равномерное движение по автомагистрали не обязательно так сильно разряжает аккумулятор, как езда с постоянными резкими разгонами и торможениями.

Что происходит с аккумулятором при агрессивной езде

По результатам анализа, наиболее агрессивный стиль вождения создавал в 18,4 раза больше кратковременной нагрузки, связанной со старением аккумулятора, по сравнению с экономным вождением.

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Разница была зафиксирована и в силе тока. Среднеквадратичный ток в группе с наиболее агрессивным стилем вождения составил 66,02 ампера, тогда как в группе эко-вождения — 20,56 ампера.

Кроме того, ученые смоделировали ситуацию, при которой все условия оставались неизменными, а менялся только стиль вождения. Переход от агрессивной манеры вождения к эко-вождению в таком сценарии снижал кратковременную нагрузку, связанную со старением батареи, на 91,3%.

Какой может быть потеря ёмкости

Исследователи также оценили возможные долгосрочные последствия различных стилей вождения. Согласно их модели, после 1000 циклов заряда-разряда аккумулятор при наиболее плавном стиле вождения терял около 21,15% от первоначальной ёмкости.

Для наиболее агрессивного стиля прогнозируемые потери достигали 53,22%. Таким образом, в модели разница составляла примерно 2,5 раза.

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Потеря полезной ёмкости аккумулятора напрямую сокращает запас хода электромобиля. Кроме того, износ аккумулятора может повлиять на характеристики автомобиля и его стоимость при перепродаже.

Учёные указали на важное ограничение

В то же время показатели 21,15% и 53,22% не являются результатами фактического наблюдения за автомобилями в течение 1000 циклов. Исследователи взяли реальные данные об эксплуатации машин и на их основе смоделировали дальнейшее старение аккумуляторов.

В реальных условиях на износ аккумулятора влияет не только поведение водителя. Важную роль играют также температура, особенности зарядки, химический состав аккумулятора, масса автомобиля, рельеф местности, дорожные условия и работа системы терморегуляции.

Напомним, в летнюю жару многие водители предпочитают снять тесную обувь и управлять автомобилем босиком, но такой комфорт может обернуться серьёзными проблемами на дороге и даже уголовной ответственностью.

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