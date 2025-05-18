Эта распространенная ошибка при переключении передач может влететь в копейку водителю

Ошибка при переключении передач / © Getty Images

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Водители могут повредить свои автомобили из-за простой ошибки с переключением передач, что ставит под угрозу их финансы.

Об этом сообщает express.co.uk.

Владельцы бензиновых и дизельных авто рискуют повредить свои автомобили, допуская распространенную ошибку во время переключения передач.

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Как отмечают эксперты, неправильное снижение передач может привести к износу сцепления. Эксперты даже предупредили, что слишком быстрое переключение вниз может повредить автомобиль.

Нормально ли пропускать передачи на механике?

«Вам ничего не мешает это сделать, вы полностью контролируете процесс. Относительно повышения передач это не проблема. Скажем, вы хотите переключиться со второй на четвертую — просто подождите немного дольше перед отпусканием сцепления, чтобы обороты двигателя снизились до соответствующего уровня», — советует эксперт аодиям.

Для снижения передачи — например, с шестой на третью — следует помнить две вещи:

никогда не снижайте передачу настолько, чтобы обороты двигателя превысили красную зону. «Это называется „денежное переключение“, потому что оно опустошит ваш кошелек», — говорит эксперт.

нужно добавить газа при переключении, чтобы повысить обороты двигателя до нужного уровня. Если этого не сделать — вы подвергаете сцепление дополнительному износу, и даже можете заблокировать колеса.

Напомним и о том, что теперь нужно иметь в авто, чтобы избежать штрафа , ареста и лишения прав.

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