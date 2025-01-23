Эта распространенная привычка "убивает" авто: о чем предостерегают опытные водители

Это может обойтись вам особенно дорого.

Распространенная привычка многих водителей может стать причиной ДТП или существенного повреждения автомобиля. Опытные водители считают, что езда на сцеплении разрушит ваш автомобиль.

Об этом идет речь в материале expert.

Оказывается, именно передвижение на хцеплении является одной из самых распространенных привычек, которая в конечном счете может обойтись особенно дорого. на педаль может привести к преждевременному износу.

"Особо распространенной проблемой для автомобилистов, сталкивающихся с интенсивным трафиком во время своих путешествий, является то, что водитель держит ногу на педали, когда автомобиль стоит", — говорится в материале.

Хотя это может помочь водителям как можно быстрее двинуться с места, не переключая передачу, эта практика может привести к ряду последствий, в том числе к более быстрому износу сцепления.

"В крайних случаях сцепление может выйти из строя среди поездки, заставляя водителей останавливаться, как только это будет безопасно, и покупать блок на замену, который обычно стоит немало", — говорят эксперты.

Напомним, известен штраф за грязные номера в автомобиле. Вместе с этим еще нарушение ряда требований влечет штраф до 1190 грн.

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