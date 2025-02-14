Эти авто "съедают" больше горючего, чем заявлено: какие модели разочаровали водителей

Некоторые машины используют до 35% больше горючего, чем указано в технической документации.

Официальные данные о расходе топлива в авто могут существенно отличаться от реального потребления на дороге. Стали известны марки авто, в которых зафиксировали наибольшее расхождение.

Об этом пишет Newsyou.info.

Многие водители ориентируются на заявленный производителем расход топлива, однако в реальных условиях эти показатели часто не соответствуют действительности. Это подтвердили результаты теста, проведенного Австралийской автомобильной ассоциацией, в ходе которого проверили потребление топлива в популярных автомоделях.

Выяснилось, что некоторые машины используют до 35% больше горючего, чем отмечено в технической документации. Самое большое различие зафиксировали у компактного хэтчбека Mazda 2, потреблявшего в среднем 6,8 л/100 км вместо заявленных 5 л/100 км.

Похожая ситуация сложилась и с гибридным Suzuki Swift – его фактический расход составил 5,2 л/100 км, что на 31% больше официальных данных (4 л/100 км).

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На третьем месте в антирейтинге оказался кроссовер Mazda CX-5 с 2,5-литровым атмосферным двигателем – в реальных условиях он тратил 9 л/100 км вместо 7,4 л/100 км (+22%).

Также значительное расхождение показал седан MG, чей средний показатель составлял 8 л/100 км, хотя производитель обещал 6,6 л/100 км (+21%).

Меньшие, но все же заметные отклонения (около 10%) обнаружили в моделях Hyundai i30, Kia Cerato, Toyota C-HR (гибрид) и Kia Picanto.

К слову, ранее эксперты объяснили, что произойдет, если заправить машину бензином с высоким октановым числом.