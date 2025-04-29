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Эти автомобили лучше всего сохраняют свою стоимость: эксперты назвали модели
Покупатели редко задумываются над тем, как быстро обесценится новый автомобиль.
Остаточная стоимость авто — важный показатель, который часто игнорируется при покупке нового автомобиля. Однако именно она определяет, сколько будет стоить машина через 3–7 лет, и оказывает существенное влияние на выгодность перепродажи или условий лизинга.
Об этом пишет UA.MOTORS.
Согласно исследованию CarEdge, лучшую цену на вторичном рынке хранят автомобили японских брендов. Лидером традиционно стала Toyota — благодаря высокой надежности, долговечности и спросу на б/у модели. Через три года эксплуатации авто этого бренда сохраняют более 76% своей первоначальной цены, через пять — более 69%, а через семь — около 58%.
В тройку лидеров также вошли Mazda и Honda. Эти бренды, как и Toyota, показывают высокое качество сборки и пользуются доверием покупателей.
Среди моделей менее обесцениваются Jeep Wrangler, Toyota 4Runner, Land Cruiser, RAV4, Honda CR-V и Mazda MX-5. Большинство из них — кроссоверы и внедорожники, которые пользуются стабильным спросом.
Напомним, покупка автомобиля с пробегом — всегда игра на удачу. Под блестящим слоем краски может скрываться тяжелая аварийная история, а продавцы часто прилагают все усилия, чтобы скрыть следы прошлых повреждений. Один из самых простых и доступных способов выявить проблему — взять с собой на обзор обычный холодильник.