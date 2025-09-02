Эти автономера могут стать проблемой: что следует знать водителям в Украине

Новые номера можно заказать в сервисном центре / © hsc.gov.ua

Владельцы автомобилей с номерными знаками , выданные до 2004 года, могут столкнуться с неожиданными трудностями. Главный сервисный центр МВД призывает таких водителей заранее позаботиться о замене своих номеров на современные. Основная причина состоит в том, что старые номерные знаки больше не поддерживаются Единым государственным реестром транспортных средств, что делает невозможным проведение некоторых важных операций.

Об этом сообщает «Автогид».

Почему старые номера являются проблемой

Номерные знаки, имеющие формат «5 цифр + 2 буквы» или «1 буква + 4 цифры + 2 буквы», не позволяют водителям совершать ряд регистрационных действий. Даже если ваш автомобиль используется для повседневных поездок, эти номера могут стать серьезным препятствием, если вы планируете:

Перезакрепите номер за другим транспортным средством.

Оставить номерной знак на хранение в сервисном центре.

Провести полную перерегистрацию автомобиля, например, при продаже, наследовании или восстановлении утраченных документов.

Представители сервисных центров МВД отмечают, что во время любой упомянутой регистрационной операции старые номера подлежат обязательному обмену на новые. Это касается всех автомобилей, независимо от их возраста. Таким образом, если вы приобрели подержанный автомобиль или получили его в наследство, желательно не откладывать визит в сервисный центр.

Как выглядят новые номерные знаки

Современные номерные знаки отвечают международным стандартам и имеют четкий дизайн, облегчающий идентификацию. Они оснащены сине-желтой полосой с отметкой «UA» на левом боку. Сама комбинация состоит из двух букв, обозначающих регион регистрации, четырех цифр и серии также из двух букв.

Отдельно выделяются номерные знаки для электромобилей. Чтобы зрительно отличать их от бензиновых или дизельных авто, на них используются символы зеленого цвета. Это позволяет легче идентифицировать «зеленые» автомобили и предоставляет им определенные привилегии на дорогах, например доступ к зарядным станциям.

Своевременная замена старых номеров поможет избежать бюрократических препятствий и сохранить время, особенно если вы совершаете важные операции с транспортным средством.

Напомним, Украина изменила систему автомобильных номеров и теперь первые две буквы на знаках могут указывать не на регион, а на способ оформления покупки авто.