Эти советы в TikTok убивают автомобиль: топ вредных рекомендаций для водителей

Однако не все советы в TikTok вредны.

Водителей предупредили о более 876 млн советов и подсказок, связанных с авто в TikTok, которые вредят автовладельцам.

Об этом говорится в материале newsyou.info со ссылкой на AutoTrader.

81% лайфгаков из сети быстрых видео TikTok могут уничтожить ваш автомобиль. Многие советы, в частности, для чистки автомобиля, которые на первый взгляд остроумны, действительно вредны.

Чистка поверхности авто

Так, в частности, некоторые "тиктокеры" предлагают использовать зубную пасту или кокосовое масло для удаления следов с поверхности авто, а другие — швабру для наружных поверхностей или прикрепить туалетную щетку к дрели для чистки автомобильных ковриков.

"Это может выглядеть остроумно, но эксперты предупреждают, что такими методами можно поцарапать поверхности, снять защитное покрытие или оставить дольки, которые притягивают больше грязи", — говорят эксперты.

Ремонт автомобиля

Видео по ремонту автомобиля еще более рискованно. AutoTrader обнаружил, что 90% из них следует избегать, если водитель не квалифицированный механик. Формат коротких видео в "Тик Токе" специалисты пропускают ключевые моменты.

"Если человек попытается выполнить эти ремонты без соответствующих инструментов и опыта, проблема лишь усугубится. В итоге придется заплатить больше сертифицированному механику, чтобы исправить причиненный ущерб позже", — говорят специалисты.

Однако не все советы в TikTok вредны. AutoTrader обнаружил, что 72% видео о техобслуживании автомобилей содержат правдивую информацию. Многие из них производятся профессионалами и охватывают такие вопросы, как проверка амортизаторов, подготовка к зиме, контроль масла и шин.

Видео с советами по вождению также ценны, особенно для новичков. Около 68% этих роликов содержат практические советы, часто от сертифицированных инструкторов по вождению.

Напомним, ранее речь шла о подготовке автомобиля весной. Она предполагает многие важные этапы: от смены зимней резины до проверки технического состояния.

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