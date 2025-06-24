Эти вещи запрещено перевозить в авто: юрист рассказал, как избежать штрафа или заключения

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Общеизвестно, что при остановке транспортного средства полицейским штраф может быть наложен не только за нарушение правил дорожного движения. Наличие в салоне или багажнике автомобиля запрещенного или неправильно оформленного груза может стать основанием для административной или даже уголовной ответственности.

Об этом пишет SUV News.

Какой груз не следует перевозить в автомобиле

Юрист рассказал, что соблюдение простых правил позволит избежать неприятностей и сохранить покой во время любой полицейской проверки. Да, не стоит перевозить в авто.

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Чрезмерно большие предметы: если водитель перевозит габаритный груз, выходящий за пределы разрешенных размеров, ему грозит штраф в 510 грн.

Охотничьи трофеи без документов — транспортировка туши дикого животного без лицензии на отстрел квалифицируется как незаконная охота, штраф 1530 грн.

Краснокнижные животные или рыба — перевозка добытых в заповедной зоне или редких видов (в том числе осетровых пород) может повлечь за собой штраф до 51 000 грн, общественные работы или до 3 лет ограничения свободы.

Древесина без соответствующих документов — это нарушение рассматривается намного строже.

Топливо в больших объемах — в обычном легковом автомобиле не разрешено транспортировать более 60 литров горючего в канистрах Штраф за это нарушение составляет 510 грн.

Наркотические вещества без лицензии или разрешения — тюремное заключение до 8 лет.

Надо помнить: все грузы, имеющие ограниченный или специальный статус, должны сопровождаться соответствующими документами. Это могут быть лицензии, накладные, разрешения на перевозку, сертификаты происхождения и т.п.

«Проверяйте, что вы перевозите, и не игнорируйте правовые нюансы. Особенно, если это касается природных ресурсов, охотничьих трофеев или специальных веществ», — отмечает юрист.

Ранее эксперты по безопасности дорожного движения объяснили, как работают алгоритмы наблюдения патрульных. Полиция не может остановить каждый автомобиль в потоке, так что патрульные ориентируются на определенные паттерны. Больше всего настораживают внезапные или неестественные маневры. К примеру, когда водитель, заметив полицейское авто, резко меняет полосу, прижимается к грузовику или хаотически маневрирует — это сигнал.

Другой важный блок – попытки скрыть возможное употребление алкоголя. Это может быть использование темных очков в темное время суток, открытые окна в холодную погоду, сильный ароматизатор или мятная резинка. Сами по себе эти действия ничего не доказывают, но в совокупности вызывают сомнения.

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Если вас остановили и вам непонятно почему, после проверки можно вежливо спросить, что именно стало основанием. Это позволит вам понять, как вас видит патрульный и изменить свою манеру вождения, если нужно.