Это делают тысячи водителей: эксперт указал на последствия езды с пустым баком

Вождение с минимальным уровнем горючего в баке может обернуться серьезными проблемами как для авто, так и для водителя.

Специалисты объясняют, когда уровень бензина падает до критического минимума, в систему подачи горючего попадают осадки, которые со временем скапливаются на дне бака — остатки грязи, пыли или песка. Это может привести к перегреву топливного насоса и его быстрому выходу из строя.

Еще один риск — образование конденсата. Из-за влаги внутри бака двигатель может запускаться с трудом, особенно при резких изменениях температуры. А самая очевидная опасность — возможность просто остановиться на дороге из-за отсутствия горючего, когда до ближайшей заправки далеко.

Эксперты советуют не допускать падения уровня топлива ниже четверти бака. Это не только снизит риск поломки, но и поможет продлить срок службы топливной системы и сэкономить на ремонте.

