Это поможет избежать ДТП: специалисты рассказали, как правильно настроить зеркала в авто

Авто / © Pixabay

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Для безопасности езды по дороге крайне важно правильно настроить зеркала еще перед выездом. В автошколах нередко пренебрегают глубинным разъяснением этого вопроса, поэтому многие выставляют зеркала неправильно, что ограничивает обзор.

Об этом пишет UA MOTORS.

Как правильно настроить зеркала

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По словам специалистов, главное правило: в боковых зеркалах должно быть видно немного заднего бампера в нижнем углу. Так вы будете видеть, где кончается машина, и сможете контролировать обстановку сзади и сбоку, особенно при парковке или обгоне.

«Перед настройкой зеркал важно сначала правильно сесть. Сначала отрегулируйте сиденья под себя, чтобы вам было удобно держать руль и доставать до педалей. Потом выставляйте зеркала — так, чтобы в движении вам нужно было немного повернуть голову, чтобы увидеть боковое зеркало», — объясняют автомобилистам.

Салонное зеркало – не менее важно. Оно нужно не для того, чтобы смотреть на пассажиров, а чтобы контролировать все, что происходит позади машины.

У каждого водителя свои предпочтения — кто хочет видеть только край машины, а кто оставляет больше бампера в кадре.

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«Главное – не закрывать зеркало кузовом больше чем на четверть площади. Идеально, если ваш бампер занимает не больше пятой части зеркала. Это уменьшает слепые зоны и делает вождение более безопасным», — завершили авторы.

Раньше мы писали о том, какие марки авто реже останавливает полиция.

Если правоохранители не ищут конкретный автомобиль, их выбор часто зависит от типа машины, ее внешнего вида и поведения водителя.

Машины с измененными техническими характеристиками, тюнингом, подозрительными деталями или в очень плохом состоянии – первые кандидаты на остановку. Автомобиль с заводским внешним видом же редко вызывает интерес. Именно поэтому обычные универсалы Skoda, Subaru, Mazda или минивэны Toyota и Mitsubishi почти не вызывают вопросов у патрульных.

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