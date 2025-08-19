Это портит кузов: каких ошибок не следует допускать при мойке авто

Мытье авто / © pixabay.com

Нередко водителям кажется, что мойка авто – это элементарное дело. Впрочем неправильный выбор химии и губок нередко приводит к появлению царапин, потере блеска и даже коррозии.

Об этом пишет SUVNews.

5 основных ошибок во время мойки авто

1. Использование обычной губки или тряпки

Следует понимать, что обычные губки быстро скапливают песок и грязь, а это действует как абразив. В результате вы получаете микроцарапины, так называемые «паутинки» на лаке. Лучшее решение – микрофибра или соответствующие варежки для мойки.

2. Мытье под прямым солнцем

Под солнцем ваше авто высыхает еще до того, как вы успеете протереть машину. Да, на кузове остаются пятна и разводы. Поэтому специалисты советуют мыть авто в тени или вечером.

3. Использование бытовых моющих средств

Ни в коем случае не берите стиральный порошок, посуду или универсальные чистящие жидкости. Они уничтожают защитный слой краски, «съедают» воск и делают покрытие более уязвимым к ржавчине. Используйте только специальную автомобильную химию.

4. Игнорирование колесных арок и днища

Мытье только видимых частей кузова – заранее неправильный подход. Дело в том, что именно под арками и снизу накапливается соль и грязь, которые быстрее всего разрушают металл. Следует всегда обрабатывать днище и арки после зимы или поездок по бездорожью.

5. Сухое протирание пыли

Некоторые водители просто протирают пыль сухой тряпкой, чтобы быстро освежить вид.

Это создает царапины и повреждает лак.

Автомобиль всегда нужно сначала смочить водой, а затем мыть.

Всегда учитывайте указанные советы при уходе за вашим авто. Потому что использование правильных средств и качественная мойка – залог не только презентабельного и опрятного вида авто, но и его долговечности. Избегайте неких «лайфхаков» из интернета, которые только вредят, а не помогают.

Ранее сообщалось, что даже в относительно прохладный день в +27°C температура в салоне машины за 10 мин может подняться до +37°C, а за полчаса превысить +46°C.

Но есть простой и главное научно обоснованный способ быстро выгнать горячий воздух из машины без кондиционера. Требуется:

Оставить автомобиль на стоянке. Полностью открыть заднее пассажирское окно с противоположной от вас стороны. Быстро открыть и закрыть водительскую дверцу 2–3 раза.

Объясняется это так: когда вы двигаете дверцу, они буквально «выметают» горячий воздух из салона, создают зону пониженного давления у водительского сиденья. Это место мгновенно заполняется более свежим воздухом, который заходит через открытое окно сзади.