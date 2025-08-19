- Дата публикации
Это портит кузов: каких ошибок не следует допускать при мойке авто
Эксперты рассказали, какие ошибки во время мойки авто лучше избегать.
Нередко водителям кажется, что мойка авто – это элементарное дело. Впрочем неправильный выбор химии и губок нередко приводит к появлению царапин, потере блеска и даже коррозии.
Об этом пишет SUVNews.
5 основных ошибок во время мойки авто
1. Использование обычной губки или тряпки
Следует понимать, что обычные губки быстро скапливают песок и грязь, а это действует как абразив. В результате вы получаете микроцарапины, так называемые «паутинки» на лаке. Лучшее решение – микрофибра или соответствующие варежки для мойки.
2. Мытье под прямым солнцем
Под солнцем ваше авто высыхает еще до того, как вы успеете протереть машину. Да, на кузове остаются пятна и разводы. Поэтому специалисты советуют мыть авто в тени или вечером.
3. Использование бытовых моющих средств
Ни в коем случае не берите стиральный порошок, посуду или универсальные чистящие жидкости. Они уничтожают защитный слой краски, «съедают» воск и делают покрытие более уязвимым к ржавчине. Используйте только специальную автомобильную химию.
4. Игнорирование колесных арок и днища
Мытье только видимых частей кузова – заранее неправильный подход. Дело в том, что именно под арками и снизу накапливается соль и грязь, которые быстрее всего разрушают металл. Следует всегда обрабатывать днище и арки после зимы или поездок по бездорожью.
5. Сухое протирание пыли
Некоторые водители просто протирают пыль сухой тряпкой, чтобы быстро освежить вид.
Это создает царапины и повреждает лак.
Автомобиль всегда нужно сначала смочить водой, а затем мыть.
Всегда учитывайте указанные советы при уходе за вашим авто. Потому что использование правильных средств и качественная мойка – залог не только презентабельного и опрятного вида авто, но и его долговечности. Избегайте неких «лайфхаков» из интернета, которые только вредят, а не помогают.
Ранее сообщалось, что даже в относительно прохладный день в +27°C температура в салоне машины за 10 мин может подняться до +37°C, а за полчаса превысить +46°C.
Но есть простой и главное научно обоснованный способ быстро выгнать горячий воздух из машины без кондиционера. Требуется:
Оставить автомобиль на стоянке.
Полностью открыть заднее пассажирское окно с противоположной от вас стороны.
Быстро открыть и закрыть водительскую дверцу 2–3 раза.
Объясняется это так: когда вы двигаете дверцу, они буквально «выметают» горячий воздух из салона, создают зону пониженного давления у водительского сиденья. Это место мгновенно заполняется более свежим воздухом, который заходит через открытое окно сзади.