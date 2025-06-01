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Это "убивает" автомобиль летом: специалист СТО назвал топ проблем, которые нельзя игнорировать
Если ваша машина имеет хоть одну из перечисленных ниже проблем, готовьтесь к «закипанию».
Летняя жара, а также нередко случающиеся в это время года пылевые бури наносят водителям и их автомобилям серьезные проблемы, которые существенно снижают ресурс машины.
Об этом со ссылкой на советы специалиста автосервиса пишет wheel-news.
Эксперт предупредил, что жара приводит к увеличению нагрузки на систему охлаждения автомобиля.
«Если с этим есть проблемы, готовьтесь к закипанию в пробках», — говорится в сообщении.
Проблемы, которые нельзя игнорировать водителям летом
Засоренный радиатор, недостаток хладагента становятся причиной того, что компрессор кондиционера работает на грани своих возможностей, если эти недостатки не исправить, он также перегревается и это сократит срок его службы. Вот самая распространенная проблема владельцев авто летом.
Пыль в воздухе летом забивает фильтры автомобиля, оседает на датчике массового расхода воздуха, что приводит к нарушению правильности смеси. А пескоструй лакокрасочного покрытия пылевыми бурями, также довольно неприятное дополнение к этому набору.
В аккумуляторах из-за жары улетучивается быстрее электролит, окисляются контакты, а «слабые» аккумуляторы разряжаются даже во время стоянки.
«Если у вас достаточно большие пробеги на авто, то в жару ускоряется окисление масла, а это в свою очередь приводит к более быстрому износу двигателя», — предупреждает специалист.
Напомним, ранее специалист СТО раскрыл простой автолайфхак, который может сэкономить водителям 30 тыс. грн. во время летнего зноя.