Этого категорически нельзя делать за рулем авто

Эти советы помогут снизить риск аварий и сделать дорогу более безопасной для всех.

Управление автомобилем требует полной концентрации, ведь любой отвлекающий фактор повышает риск аварии. Поэтому водителям важно знать о привычках, от которых стоит отказаться за рулем.

Об этом пишет "Автопилот".

Опасные привычки за рулем

Во время вождения авто категорически не следует:

принимать пищу,

отвлекаться на разговоры с пассажирами,

наносить макияж,

начинающим следует избегать поездок с болтливыми пассажирами, детьми или животными, отвлекающими внимание.

Главный враг безопасности за рулем – смартфон

Самую большую угрозу на дороге представляет использование смартфона. Разговоры, просмотр сообщений или поиск информации отвлекают от дороги, что существенно повышает риск ДТП.

Эти правила относятся как к опытным, так и новым водителям. Использование телефона снижает скорость реакции примерно на 20%, что приравнивает реакцию молодого водителя к реакции пожилого человека, медленнее реагирующего на дорожную ситуацию.

Не рискуйте жизнью: откажитесь от использования смартфона за рулем, соблюдайте правила дорожного движения, сосредотачивайтесь на дороге. Это поможет снизить риск аварий и сделать дорогу более безопасной для всех.

К слову, ранее эксперт назвал пять распространенных привычек водителей, которые вредят автомобилю.

Читайте также: