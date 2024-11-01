Этого категорически нельзя делать за рулем авто

Эти советы помогут снизить риск аварий и сделать дорогу более безопасной для всех.
Управление автомобилем требует полной концентрации, ведь любой отвлекающий фактор повышает риск аварии. Поэтому водителям важно знать о привычках, от которых стоит отказаться за рулем.
Об этом пишет "Автопилот".
Опасные привычки за рулем
Во время вождения авто категорически не следует:
- принимать пищу,
- отвлекаться на разговоры с пассажирами,
- наносить макияж,
- начинающим следует избегать поездок с болтливыми пассажирами, детьми или животными, отвлекающими внимание.
Главный враг безопасности за рулем – смартфон
Самую большую угрозу на дороге представляет использование смартфона. Разговоры, просмотр сообщений или поиск информации отвлекают от дороги, что существенно повышает риск ДТП.
Эти правила относятся как к опытным, так и новым водителям. Использование телефона снижает скорость реакции примерно на 20%, что приравнивает реакцию молодого водителя к реакции пожилого человека, медленнее реагирующего на дорожную ситуацию.
Не рискуйте жизнью: откажитесь от использования смартфона за рулем, соблюдайте правила дорожного движения, сосредотачивайтесь на дороге. Это поможет снизить риск аварий и сделать дорогу более безопасной для всех.
К слову, ранее эксперт назвал пять распространенных привычек водителей, которые вредят автомобилю.
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