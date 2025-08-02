Знак неисправности

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Если во время торможения вы слышите скрежет или хруст — самое время обратить внимание на состояние тормозных колодок. Такой звук часто означает, что фрикционный слой на колодках стерся. Это может не только испортить тормозные диски, но и привести к значительно более серьезной поломке.

Об этом сообщило издание Ехргеѕѕ.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер предостерег водителей: если во время торможения слышен скрежет или хруст, это может свидетельствовать о серьезном износе тормозных колодок. В таком случае фрикционный материал колодки уже почти стерся, и металлическая основа начинает тереться о тормозной диск. Это приводит к повреждению обоих элементов и требует значительно более дорогого ремонта.

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Тормозные колодки — это стальные пластины с фрикционным покрытием, создающим трение для остановки автомобиля. С каждым торможением слой стирается, и если вовремя не заменить колодки, повреждение может распространиться на диск и даже на ступицу.

По рекомендации механика, колодки стоит заменить еще до того, как толщина фрикционного слоя станет критически малой. Водители, которые игнорируют первые признаки износа, могут оказаться в ситуации, когда придется восстанавливать уже не только колодки, но и другие элементы тормозной системы.

Замена передних или задних тормозных колодок в среднем стоит от 11 560 до 27 520 грн. Окончательная сумма зависит от марки автомобиля и степени повреждений.

Специалисты из британской организации RAC напоминают, что многие современные автомобили оборудованы датчиками с индикаторами на панели приборов. Они срабатывают в случае критического износа тормозных элементов. Однако не все модели имеют такую опцию, поэтому стоит внимательно прислушиваться к звукам авто.

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В среднем тормозные колодки служат от 48 до 112 тысяч километров. Но срок службы может существенно варьироваться в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

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