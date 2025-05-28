Эту ошибку совершает почти каждый водитель: как избежать поломки коробки переключения передач

Постоянное удерживание руки на КПП ведет к ее преждевременному износу / ИИ Gemini

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Стоимость ремонта автомобиля растет с каждым годом. Поэтому британские специалисты по ремонту автомобилей советуют избегать одной распространенной водительской привычки, которая только кажется безобидной, но может привести к серьезной поломке автомобиля. Причем это касается машин как с механической КПП, так и на автомате.

Об этом пишет Express.

Если во время управления автомобилем вы постоянно держите руку на рычаге переключения передач, вы сокращаете срок службы транспортного средства и каждый день приближаете ремонт КПП.

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«Кажется, почти все грешат тем, что держат одну руку на рычаге, особенно в автомобилях с механической коробкой передач. Но на самом деле это может нанести вред вашему автомобилю», — отметили британские эксперты.

Причина кроется в том, что рычаг переключения передач соединен с так называемой «вилкой выбора», которая предназначена для контакта с вращающимся хомутом. Если вы все время держите руку на рычаге, на вилку создается избыточная нагрузка, которая ведет к ее преждевременному износу.

Руководства по эксплуатации многих автомобилей содержат конкретные предостережения относительно этой привычки. Отказ от нее поможет сэкономить довольно большую сумму в будущем, так как замена или ремонт коробки передач — это довольно дорогое «удовольствие».

«Вы можете подумать, что с автоматической коробкой передач проблем не возникнет, но проблемы с автоматической или полуавтоматической трансмиссией все равно могут возникнуть, а замена автоматической коробки передач обойдется еще дороже», — добавили авторы статьи.

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Напомним, от каких еще привычек нужно избавиться водителям, чтобы машина сказала спасибо. Эксперты назвали пять привычек водителей, которые стоят дорого и могут уничтожить даже самый надежный автомобиль.