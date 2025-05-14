Автомобиль / © Pixabay

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Рулевое колесо в автомобиле может содержать больше бактерий, чем сиденье общественного туалета. Оно часто впитывает большее количество бактерий, чем унитаз в общественном туалете.

Об этом заявил британский специалист по очистке премиальных авто Джеймс Тейлор, пишет издание Еxpress.

Рулевое колесо — одна из самых загрязненных частей в любом автомобиле, даже несмотря на то, что большинство водителей и не догадываются об этом.

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По словам эксперта, при уборке люксовых машин, в частности Bentley, руль снаружи может казаться безупречно чистым. Но лабораторные тесты показывают другое — после взятия мазков количество бактерий «зашкаливает». Исследования свидетельствуют, что на квадратном дюйме рулевого колеса может содержаться сотни микроорганизмов, в частности, вызывающих пищевые отравления и кожные инфекции.

Причина в том, что руль ежедневно контактирует с руками, на которых остаются остатки пищи, дольки кожи, пот, вирусы от кашля или чихания. При этом, в отличие от экрана смартфона или клавиатуры, руль никто регулярно не дезинфицирует.

«Люди затрагивают лицо, телефон, еду — а потом берутся за руль. Я видел идеально чистые снаружи автомобили, но уровень бактерий на руле был шокирующим.

Специалисты советуют водителям регулярно протирать руль дезинфицирующими средствами, особенно после посещения общественных мест или еды в машине. Чистая панель — не только эстетика, но и здоровье.

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Эксперты также добавляют: водители обычно обращают внимание только на видимые загрязнения — крошки, пятна или упаковку. Но именно невидимые бактерии могут представлять самый высокий риск.

Напомним, ранее мы писали о том, как начинающим правильно держать руль автомобиля.