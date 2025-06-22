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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Эвакуация авто за непригодную запаску: что нужно знать водителям

Запасное колесо, которое водитель использует более пяти лет, считается технически неисправным.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Эвакуация авто за непригодную запаску: что нужно знать водителям

В Украине введены новые правила по авто / © Pixabay

В Украине введены новые правила, предусматривающие административную ответственность для водителей, эксплуатирующих автомобили со старыми запасными шинами.

Об этом говорится в newsauto со ссылкой на информацию от Национальной полиции.

Запасное колесо, используемое более пяти лет, считается технически неисправным, даже если не имеет видимых повреждений.

Эти изменения означают, что пригодность основных шин больше не является решающим фактором — непригодная «запаска» сама по себе может стать причиной наложения штрафа. Сумма штрафа может достигать 510 гривен.

Если водитель не может устранить проблему сразу, патрульные уполномочены эвакуировать авто на специальную площадку, что приведет к дополнительным расходам владельца.

Изменения являются частью общегосударственной программы повышения безопасности дорожного движения. Специалисты отмечают, что даже ни разу не используемое запасное колесо со временем теряет свои характеристики и может оказаться опасным в критической ситуации.

Автоэксперты советуют регулярно осматривать не только основные колеса, но и запаску во избежание неприятностей в пути и финансовых санкций.

Напомним, в Украине будут штрафовать определенную категорию водителей.

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Дата публикации
Количество просмотров
1220
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