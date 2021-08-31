Эволюция Бэтмобилей: какими машинами управлял Бэтмен в своих фильмах

Уже в 2022 году можно будет увидеть новый автомобиль супергероя.

В фильмах автомобили часто используются для олицетворения главного героя. Одним из лучшим воплощением этого утверждения является Бэтмен и его легендарный Бэтмобиль.

Всемирно известный дизайнер Фрэнк Стивенсон опубликовал на YouTube видео, в котором анализирует развитие Бэтмобиля в течение многих лет, и как он характеризовал Бэтмена соответственно эпохе, к которой принадлежал супергерой.

Associated Press

За десятилетия комиксов, фильмов и мультфильмов было более 250 Бэтмобилей, но первое действительно знаковое авто дебютировало в фильме 1966 года с Адамом Уэстом в главной роли.

Этот автомобиль Фрэнк описывает как "типичный для того времени" из-за его радикального дизайна, который явно был вдохновлен концепцией Lincoln Futura. Однако машина выглядела не совсем брутально, и в целом она отвечала Бэтмену той эпохи, который был не очень жестоким.

Associated Press

По мнению Стивенсона, первый действительно соответствующий супергерою Бэтмобиль представил Майкл Китон в фильме 1989 года. Это была действительно уникальная машина, которая была создана с нуля для самого фильма.

Стивенсон уверен, что конструкция базируется на реактивных самолетах из-за воздухозаборника на передней части и прозрачного корпуса над кабиной, как у истребителя. Этот автомобиль — идеальное сочетание боевой машины и гладкого стиля Бэтмобиля.

Associated Press

В 1995 году Бэтмобиль вернул свой радикальный дизайн, вдохновленный версиями машины из комиксов. Он получил корпус с огромные крыльями и ребрами, через которые видно внутренние части автомобиля. Он выглядит очень необычно, не практично и показывает, насколько эпатажным может быть Бэтмобиль.

Associated Press

В 2005 году Бэтмен закрыл глаза на справедливость и разумную борьбу с преступностью, потому что хотел отомстить и верил в насилие.

Он управлял настоящим оружием на колесах, которое создали путем объединения Lamborghini Countach с Humvee и положили в кабину истребителя. Транспортное средство не имело яркого дизайна, потому что было больше сконцентрировано на уничтожении врагов.

twitter.com/TheBatRobert

В 2022 году начнется новая эпоха Бэтмена, которого сыграл Роберт Паттисон. В сети опубликовали несколько фото со съемок фильма, и на них был замечен новый Бэтмобиль, который выглядит менее агрессивным, чем его предшественники.

Он получил достаточно упрощенный стиль, что символизирует Бэтмена, который потерял свое богатство и авторитет. Автомобиль выглядит так, словно супергерой сам его построил.

Ранее сообщалось, что Бэтмобиль из нового "Бэтмена" полностью рассекречен на фото.

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