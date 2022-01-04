Европейские специалисты назвали самые безопасные автомобили в 2021 году

Пять звезд получили 22 модели.

Европейская организация по проверке безопасности автомобилей Euro NCAP опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

От дефицита полупроводников к здравоохранению, тянущемуся с 2019 года, прошлый год был очень сложным для автомобильной промышленности, и не только. Несмотря на это, на рынок вышло немало новых моделей автомобилей, и некоторые из них прошли проверку безопасности Euro NCAP.

В прошлом году Euro NCAP провела всесторонние испытания на безопасность 33 новых автомобилей разных классов. Из них 22 модели завоевали максимальный рейтинг "пять звезд". По итогам тестов было выбрано пять самых безопасных автомобилей в пяти номинациях.

Так сразу две награды получил электрический флагман модельного ряда — Mercedes-Benz EQS. Эта модель названа лучшей в категориях "Представительский автомобиль" и "Электромобиль". В обоих случаях он обогнал своих пятизвездочных соперников – Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S и Polestar 2.

В категории компактных SUV победу одержал Nissan Qashqai нового поколения, продемонстрировавший выдающиеся показатели в сфере активной безопасности. Среди полноразмерных SUV награда досталась первому в истории марке Skoda электрическому кроссоверу Enyaq iV. Также в организации отметили удивительные результаты компактных моделей Toyota Yaris Cross и нового поколения Skoda Fabia.

Премия Euro NCAP Best-in-Class присуждается тем автомобилям, которые показывают лучшие результаты в категориях, в которых за год участвовало не менее трех участников. Они должны соответствовать максимальному пятизвездочному рейтингу, а в полномасштабных тестах не иметь никакой критической красной зоны повреждения.

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