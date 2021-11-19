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Европейский авторынок установил исторический антирекорд по регистрациям новых легковых машин

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Европейский авторынок установил исторический антирекорд по регистрациям новых легковых машин

Associated Press

Негативная тенденция фиксируется четвертый месяц подряд.

Авторынок Европы испытал исторический антирекорд относительно регистраций новых легковых машин.

Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) опубликовала статистику продаж новых авто на рынке ЕС в октябре 2021 года. По ее итогам реализация автомобилей упала на 30,3% и составила 665 тысяч единиц. Это самый плохой октябрьский результат в истории европейского автомобильного рынка, передает "Укравтопром".

Отмечается, что большинство рынков ЕС понесли двузначные убытки, в том числе и четыре крупнейших: Италия (-35,7%), Германия (-34,9%), Франция (-30,7%) и Испания (-20,5%). .

Впрочем, спрос на новые авто остается положительным на трех из четырех ключевых рынков ЕС: Италии (+12,7%), Испании (+5,6%) и Франции (+3,1%). Напротив, показатели Германии с начала года по настоящее время ухудшились по сравнению с прошлым годом на 5,2 процента.

Как сообщили в ассоциации, негативная динамика отмечается четвертый месяц подряд, что обусловлено перебоями в поставках новых машин из-за отсутствия полупроводников для их производства.

В то же время, за первые 10 месяцев 2021 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС выросло на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. С начала года в регионе было реализовано около 8,2 миллиона новых легковых автомобилей. Несмотря на падение продаж в последние месяцы, из-за длительного влияния кризиса поставок полупроводников, существенный рост в начале года помог сохранить положительный тренд по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Ранее рассказывалось о том, что британцы составили рейтинг самых ненадежных автомобилей современности.

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