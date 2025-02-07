Езда на чужих авто в Украине: как избежать штрафов и оформить пользование

Чтобы законно ездить на чужом автомобиле в Украине, следует назначить должного пользователя.
Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством, рассказали в Главном сервисном центре МВД.
То есть в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы будет получать лицо, которое пользовалось автомобилем.
Назначить надлежащего пользователя или пошерить транспортное средство можно несколькими удобными способами.
В МВД отмечают, что это можно сделать в любом сервисном центре МВД или онлайн с телефона в несколько кликов – в Кабинете водителя или в приложении "Действие".
У владельца автомобиля должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. В то время как у будущего пользователя – водительское удостоверение соответствующей категории. Также в "Действии" должна отображаться ID-карта или загранпаспорт.
Для назначения должного пользователя необходимо выполнить следующие действия:
- авторизоваться в Кабинете водителя или Действия;
- владелец создает запрос на шеринг в виде QR-кода или делится ссылкой;
- водитель сканирует этот код или переходит по ссылке и подтверждает намерение стать подобающим пользователем.
После этого у должного пользователя появится свидетельство о регистрации авто.
Ранее мы писали, что в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие избыточный шум.
Читайте также:
- Штраф за хлопанье дверью авто: сколько придется заплатить
- Тест по ПДД на переезде: как правильно развернуться
- В Украине впервые лишили водительских прав из-за нарушения военного учета