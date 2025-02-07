Езда на чужих авто в Украине: как избежать штрафов и оформить пользование

Чтобы законно ездить на чужом автомобиле в Украине, следует назначить должного пользователя.

Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

То есть в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы будет получать лицо, которое пользовалось автомобилем.

Назначить надлежащего пользователя или пошерить транспортное средство можно несколькими удобными способами.

В МВД отмечают, что это можно сделать в любом сервисном центре МВД или онлайн с телефона в несколько кликов – в Кабинете водителя или в приложении "Действие".

У владельца автомобиля должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. В то время как у будущего пользователя – водительское удостоверение соответствующей категории. Также в "Действии" должна отображаться ID-карта или загранпаспорт.

Для назначения должного пользователя необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться в Кабинете водителя или Действия;

владелец создает запрос на шеринг в виде QR-кода или делится ссылкой;

водитель сканирует этот код или переходит по ссылке и подтверждает намерение стать подобающим пользователем.

После этого у должного пользователя появится свидетельство о регистрации авто.

Ранее мы писали, что в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие избыточный шум.

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