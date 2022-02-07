Фанат Tesla рискнул жизнью на камеру, чтобы доказать безопасность электромобилей Илона Маска: видео

Всё для него завершилось хорошо.

В последнее время электрокары Tesla все чаще подвергаются критике, в частности из-за " фантомного торможения " под управлением автопилота (и без).

Как сообщает MyDrivers, фанат "зеленых" автомобилей Илона Маска в Китае поставил на кон собственную жизнь, чтобы доказать нормальную работу функции аварийного торможения, представленной в автомобилях Tesla.

Этот парень решил доказать, что эта система работает хорошо. В то же время он не стал использовать манекены, как это делают в подобных тестах, а сам помешал движению автомобиля. В видеоролике показывается, что один человек стоит на дороге, а прямо на него двигается с большой скоростью Tesla с человеком за рулем, который не убирает ногу с педали газа.

Через несколько десятков метров автомобиль подает предупредительный сигнал об обнаруженном препятствии, а педаль тормоза сама идет в пол, водитель продолжает держать ногу на педали акселератора.

Несмотря на "утопленную" педаль газа, автомобиль распознал пешехода на дороге и в нескольких десятках метров предупредил водителя об обнаруженном препятствии, а затем затормозил примерно в метре от автора видео.

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