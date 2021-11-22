Ferrari представила самый мощный гиперкар за всю историю компании: объявлена его стоимость

Инженерам пришлось изрядно попотеть, чтобы "выжать" 840 "лошадей" из V12.

Итальянские инженеры создали новый лимитированный гиперкар Ferrari Daytona SP3.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что этот автомобиль получил самый мощный двигатель внутреннего сгорания за все времена Ferrari. Всего на свет появится 599 автомобилей, но купить их уже невозможно. Автомобиль представили на гоночном фестивале Ferrari Finali Mondiali. Первоначально планировалось, что премьера Daytona SP3 состоится в 2022 году, но у Ferrari взяли всю волю в кулак и выкатили новинку уже сейчас. Ferrari Daytona SP3 – уже третья лимитированная модель от итальянцев, перед ней были такие автомобили как Monza SP1 и Monza SP2.

И теперь, к главному – двигателю. Его мощность 840 лошадиных сил, что самый большой показатель среди двигателей Ferrari. Конечно, речь идет об автомобилях с традиционными агрегатами, не считая машины с гибридными установками, такие как SF90 Stradale.

Для достижения таких показателей инженеры взяли проверенный V12 на 6.5 литров от 812 Competizione и модифицировали его. На выходе создатели получили очень впечатляющие характеристики: разгоняется Daytona SP3 до первой стоны всего за 2,85 секунды, а до 200 км/ч – 7.4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 340 км/ч, поэтому ждем отчаяний, которые выжмут из этой итальянки максимум .

drive2.ru

Еще одна особенность Ferrari Daytona SP3 – аэродинамика. Хотя автомобиль не имеет каких-то новомодных активных элементов, его обтекаемость на очень большом уровне. Этого удалось добиться с помощью двойного диффузора, по типу установки, использовавшейся ранее в "Формуле-1". Он образует разрежение под днищем, тем самым уменьшает коэффициент трения.

Автомобиль безумный и очень крутой, но приобрести его – нереально. Все 599 автомобилей уже выкуплены фанами еще до официальной презентации. Каждый из покупателей выложил за Ferrari Daytona SP3 по 2 миллиона евро. Как показала практика, это еще довольно неплохой ценник, за лимитированный автомобиль, со вздыбленным жеребцом на эмблеме.

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