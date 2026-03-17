- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 2 мин
Ferrari выставили на продажу за 1000 евро: что на самом деле предлагают покупателям (фото)
Стать владельцем Ferrari теперь можно по цене современного смартфона, но есть один существенный нюанс.
На европейском авторынке появилось необычное предложение, привлекшее внимание любителей экзотики. В Германии выставили на продажу автомобиль, мастерски маскирующийся под элитный Ferrari. Стоимость лота на платформе eBay составляет символические 1000 евро (около 1080 долларов), что вполне сопоставимо с ценой современного флагманского смартфона.
Об этом пишет MMR.
Несмотря на наличие фирменных эмблем с жеребцом на кузове, продавец не скрывает подлинного происхождения автомобиля. Это совсем не суперкар из Маранелло, а результат гаражного тюнинга бюджетной модели.
Что скрывается под логотипом Ferrari
Базой для создания этой реплики послужил итальянский переднеприводный автомобиль Fiat Coupe, выпущенный в 1997 году. Дизайн оригинального Fiat Coupe в свое время создавался с участием известного ателье Pininfarina, однако имеет мало общего с агрессивными линиями настоящих Ferrari.
Под капотом псевдо-суперкара установлен скромный 1,8-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 131 лошадиную силу. На одометре автомобиля зафиксирован солидный пробег в 322 тысячи километров, что свидетельствует об интенсивной эксплуатации транспортного средства.
По утверждению продавца, несмотря на большой пробег, силовой агрегат автомобиля работает нормально. Однако кузов и ходовая часть нуждаются в серьезном вмешательстве. Среди главных проблем:
необходимость сварочных работ на днище автомобиля;
полностью прогорела выхлопная система;
значительные следы износа в интерьере.
Салон машины тоже не оставили без «премиальных» доработок. Главным элементом интерьера, который должен создавать иллюзию пребывания в суперкаре, стал ярко-желтый логотип Ferrari, установленный в центре руля.
Какие будут вызовы для нового владельца
Потенциальному покупателю придется столкнуться не только с необходимостью реставрации кузова. Главной преградой для легальной эксплуатации автомобиля есть отсутствие действующего технического осмотра.
Срок регистрации этого транспортного средства в строгой немецкой системе TÜV уже истек. Это означает, что новому владельцу придется полностью устранить все технические недостатки и пройти жесткую экспертную проверку прежде, чем машина получит разрешение на выезд на дороги общего пользования.
Впрочем, эксперты отмечают, что экстремально низкая цена в 1000 евро делает этот Fiat Coupe привлекательным «донором» для энтузиастов, ищущих базу для создания необычных проектов или нуждающихся в запчастях для реставрации аналогичных моделей.
