Ferrari выставили на продажу за 1000 евро: что на самом деле предлагают покупателям (фото)

Автомобиль / © mmr.ua

Реклама

На европейском авторынке появилось необычное предложение, привлекшее внимание любителей экзотики. В Германии выставили на продажу автомобиль, мастерски маскирующийся под элитный Ferrari. Стоимость лота на платформе eBay составляет символические 1000 евро (около 1080 долларов), что вполне сопоставимо с ценой современного флагманского смартфона.

Об этом пишет MMR.

Несмотря на наличие фирменных эмблем с жеребцом на кузове, продавец не скрывает подлинного происхождения автомобиля. Это совсем не суперкар из Маранелло, а результат гаражного тюнинга бюджетной модели.

Реклама

Что скрывается под логотипом Ferrari

Базой для создания этой реплики послужил итальянский переднеприводный автомобиль Fiat Coupe, выпущенный в 1997 году. Дизайн оригинального Fiat Coupe в свое время создавался с участием известного ателье Pininfarina, однако имеет мало общего с агрессивными линиями настоящих Ferrari.

Автомобиль / © MMR

Под капотом псевдо-суперкара установлен скромный 1,8-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 131 лошадиную силу. На одометре автомобиля зафиксирован солидный пробег в 322 тысячи километров, что свидетельствует об интенсивной эксплуатации транспортного средства.

По утверждению продавца, несмотря на большой пробег, силовой агрегат автомобиля работает нормально. Однако кузов и ходовая часть нуждаются в серьезном вмешательстве. Среди главных проблем:

необходимость сварочных работ на днище автомобиля;

полностью прогорела выхлопная система;

значительные следы износа в интерьере.

Салон машины тоже не оставили без «премиальных» доработок. Главным элементом интерьера, который должен создавать иллюзию пребывания в суперкаре, стал ярко-желтый логотип Ferrari, установленный в центре руля.

Реклама

Автомобиль / © MMR

Какие будут вызовы для нового владельца

Потенциальному покупателю придется столкнуться не только с необходимостью реставрации кузова. Главной преградой для легальной эксплуатации автомобиля есть отсутствие действующего технического осмотра.

Срок регистрации этого транспортного средства в строгой немецкой системе TÜV уже истек. Это означает, что новому владельцу придется полностью устранить все технические недостатки и пройти жесткую экспертную проверку прежде, чем машина получит разрешение на выезд на дороги общего пользования.

Впрочем, эксперты отмечают, что экстремально низкая цена в 1000 евро делает этот Fiat Coupe привлекательным «донором» для энтузиастов, ищущих базу для создания необычных проектов или нуждающихся в запчастях для реставрации аналогичных моделей.

