Ferrari Жана-Поля Бельмондо уйдет с молотка во Франции

Любимый автомобиль звезды выставили на аукционе.

Спортивное купе Ferrari BB 512i из личной коллекции актера Жана-Поля Бельмондо выставили на продажу. Звезда приобрела автомобиль в далеком 1985 году.

Продаваться Ferrari будет на аукционе во Франции. Об этом сообщает аукционный дом Aguttes.

Известный и уважаемый актер Жан-Поль Бельмондо был серьезным фанатом автомобилей, особенно итальянских. Конечно, за всю жизнь у него побывало очень много автомобилей, но эта Ferrari BB 512i 1982 года была самой любимой. Мужчина ездил на нем до 2002 года.

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Жан-Поль Бельмондо приобрел эту красотку у первого владельца в декабре 1985 года. Целых 17 лет они вместе катались по улицам Парижа, а в июле 2002 года актер продал автомобиль супругам из Валь-де-Марн.

В 2015 году авто снова получило нового владельца. В этот раз ее приобрела компания по продажам эксклюзивных автомобилей. После чего, автомобиль отправился на полную реставрацию к мастерам из фирменного центра Ferrari Classiche в Маранелло за что и получил соответствующий сертификат.

Под капотом у Ferrari установлен пятилитровый V12 с механическим впрыском Bosch, развивающий мощность в 340 л.с., что очень серьезный показатель. За почти 40 лет автомобиль проехал 40 978 км, из них 30 тысяч принадлежит Жан-Полю Бельмондо. Торги стартуют уже 12 декабря. По оценке экспертов автомобиль должен продаться за 350-450 тысяч евро.

Напомним, что недавно Ferrari представила самый мощный гиперкар за всю историю компании.