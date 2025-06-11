Фейк о новых штрафах с 1 июля: МВД опровергает информацию об изменениях в ПДД

Никаких новых штрафов не будет

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В сети активно распространяется информация о якобы новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которые должны вступить в силу с 1 июля 2025 года. В публикациях говорится о существенном повышении штрафов — в частности, за превышение скорости, парковку в неположенных местах, использование телефона за рулем и т.д. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

«Сообщаю: пока таких изменений не принято! Доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию. О любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка обязательно сообщим на официальных страницах», — сообщил он.

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Что случилось

11 июня 2025 года несколько онлайн-ресурсов, со ссылкой на «экспертов», сообщили, что с 1 июля вступают в силу якобы новые штрафы, среди которых:

Превышение скорости: до 1700 грн

Парковка в запрещенных местах: до 1500 грн

Езда без ремня безопасности: до 1530 грн

Разговоры по телефону: до 1190 грн

Управление в состоянии опьянения: до 34 000 грн + конфискация авто

Такие данные массово распространялись в социальных сетях и даже в популярных новостных лентах, однако не имеют подтверждения в законодательстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут внедрить срок действия водительских удостоверений. Владельцы документов, выданных до 2011 года, могут потерять возможность использовать их бессрочно.