Фиксируют ли камеры непристегнутый ремень в Украине: что нужно знать водителям

Ремень безопасности / © pexels.com/thelazyartist

Система автоматической фиксации нарушений ПДД активно расширяется на дорогах Украины. Поэтому водители все чаще спрашивают, могут ли камеры зафиксировать непристегнутый ремень безопасности и будет ли штраф автоматически.

Об этом пишет Autodosug.

Система автофиксации нарушений начала активно внедряться в Украине с 2020 года. Камеры устанавливают на дорогах городов, на трассах государственного значения и аварийно опасных участках.

Главная функция таких устройств — контроль скорости движения. Камера измеряет скорость автомобиля, фиксирует номера транспортного средства и передает информацию в центр обработки данных. После проверки формируется постановление об административном правонарушении, которое присылают владельцу автомобиля.

Могут ли камеры зафиксировать ремень безопасности

По состоянию на 2026 год большинство камер автофиксации в Украине не фиксируют непристегнутый ремень безопасности. Основная функция системы остается связанной с контролем скоростного режима.

В то же время, современные технологии позволяют камерам распознавать и другие нарушения. В некоторых странах уже используются системы, которые способны определять, пристегнут ли водитель, а также пользуется ли он мобильным телефоном при управлении автомобилем.

В Украине такие технологии пока не применяются массово, однако возможность их внедрения обсуждается.

Независимо от камер использования ремня безопасности является обязательным для водителя и пассажиров. Это правило закреплено в ПДД.

За управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности предусмотрен административный штраф. В 2026 году его размер составляет 510 гривен. Такое нарушение могут зафиксировать полицейские при остановке транспортного средства.

Водитель обязан быть пристегнутым при движении автомобиля. Также он должен убедиться, что пассажиры в салоне пользуются ремнями безопасности. Если пассажиры на переднем или заднем сидении не пристегнуты, ответственность может быть возложена на водителя.

Во многих странах камеры уже способны фиксировать непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем или проезд на запрещающий сигнал светофора. В Украине рассматривается также модернизация системы автофиксации. В будущем камеры могут начать фиксировать большее количество типов нарушений правил дорожного движения.

