Флагманский электромобиль Mercedes-Benz, представленный в Украине, провалил испытания на управляемость: видео

Возможной причиной может быть большая масса.

Как известно, весной 2021 года компания Mercedes-Benz представила флагманский электромобиль — EQS.

Почти через год эксперты испанского издания km77.com решили опробовать эту модель в спецификации 580 4Matic+ на управляемость в популярном "лосином тесте".

Отметим, лосиный тест является одним из самых сложных испытаний для автомобилей. В ходе испытаний эксперты проверяют устойчивость моделей во время резких перестроек, при объезде неожиданных препятствий, имитирующих расставленные на трассе конусы. Успешным считается результат, если автомобиль справился с маневрами на скорости 77 километров в час.

К сожалению, электрокару Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+ эта скорость не подчинилась. "Лосиный тест" на новом EQS 580 4Matic+ эксперты прошли только на минимальной для испытания скорости 72 километра в час – там, где для других моделей проверка только начинается, для нового немецкого электромобиля она закончилась.

В нормальном режиме рекуперации и с комфортными настройками силовой установки на входе в коридор автомобиль показал скорость 72 километра в час, в середине маневра она снизилась до 64 километров в час, а на выходе из коридора вообще упала до 52 километров в час. В аналогичном испытании Mercedes-Benz S-Class текущего поколения смог продемонстрировать скорость 74 километра в час.

По мнению экспертов, электрокару помешала значительно большая (2 060 килограммов у S-Class и 2670 килограммов у EQS 580 4Matic+) масса через аккумуляторную батарею. Кроме того, полноуправляемое шасси хоть и помогает выполнить маневр, но требует привыкания к особенностям поведения модели.

Добавим, что седан Mercedes-Benz EQS доступен и на рынке Украины.

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