Ford анонсировал появление компактного и одновременно дешевого электрического пикапа

Новинка появится на рынке не ранее 2023 года.

Компания Ford собирается выпустить компактный и недорогой электрический пикап.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, генеральный директор американского автопроизводителя Джим Фарли намекнул на создание целого семейства компактных и дешевых пикапов Maverick, среди которых будет и электромобиль.

В беседе с газетой The New York Times Фарли заявил, что может легко представить целое семейство пикапов Maverick, включая чисто электрическую версию. О том, какими именно будут "младшие" братья грузовиков говорить преждевременно, ведь продажи Maverick еще не стартовали, но количество предварительных заказов внушает оптимизм.

Интересно, что Фарли не зря вспомнил именно электрическую версию Maverick: дело в том, что данная ниша "бюджетных" пикапов на электротяге пока никем не занята. Большой электрический пикап F-150 Lightning за 40 тысяч долларов в Ford уже есть, и если в линейке Ford появится модель за 25-30 тысяч, то у нее есть огромный потенциал стать бестселлером. Основой для нового недорогого пикапа может послужить и шасси MEB Volkswagen, и собственная платформа, известная по Mustang Mach-E.

В любом случае, раньше 2023 года новинку ждать не следует, ведь сначала маркетологи Ford должны оценить коммерческие перспективы электромобиля и посмотреть на результаты продаж обычного Maverick.

Ранее рассказывалось о том. что Ford получил рекордное количество заказов на новый электропикап.

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