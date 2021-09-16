Ford Fiesta получил обновление к 2022 году: что изменилось в бюджетном авто

Ford Fiesta получил обновление к 2022 году: что изменилось в бюджетном авто

Хэтчбек получил новый дизайн и старый двигатель.

Ford обновил свою популярную модель Fiesta, которая выйдет в начале 2022 года и будет стоить в базовой комплектации от 16 670 фунтов стерлингов, что чуть больше 615 000 гривен.

Об этом сообщает сайт Autocar.

От своего предшественника новинка отличается передней частью, которая получила более тонкие светодиодные фары, обновленные решетку радиатора, на которой теперь установлена эмблема марки, и капот.

Комплектации Trend и Titanium имеют хромированные решетку радиатора и окна, в версии ST решетка в черной отделке установлена немного глубже, а вариант Active получил более строгий дизайн и повышенный клиренс.

В ассортименте представлено семь новых конструкций легкосплавных дисков, а также три новых цвета: Boundless Blue, Beautiful Berry и Mean Green для ST.

Механически Fiesta не изменилась, поэтому до сих пор оснащена исключительно бензиновым двигателем с мягкой гибридной системой.

Стандартная модель имеет 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель Ecoboost Hybrid мощностью 123 или 153 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач, но версия с меньшей мощностью может дополнительно сочетаться с семиступенчатой автоматической КП.

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1,5-литровый двигатель Fiesta ST был изменен, и теперь вместо 290 Нм крутящего момента выдает 320, хотя мощность осталась неизменной — 200 л.с. До "сотни" хэтчбек разгоняется за 6,5 секунд, а максимальная скорость — 230 км/ч.

Комплектация ST также получила новый режим движения Track, который заменяет Eco со стандартной модели.

В салоне установлен новый 12,3-дюймовый цифровой дисплей, вместе с которым появляется набор передовых средств помощи водителю, включая активную помощь при парковке, оповещение о перекрестном движении, помощь при удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и движения.

Также автомобиль оснащен центральным сенсорным экраном диагональю 8,0 дюйма, который идет вместе Apple CarPlay, Android Auto и рядом других полезных функций.

Кроме того, можно использовать приложение FordPass для дистанционного разблокирования и запуска, которое доступно для некоторых комплектаций и предоставляет доступ к данным по уровню топлива, состоянию сигнализации, давлению в шинах и сроку службы масла.

Полная информация о ценах и спецификации обновленной Fiesta будет доступна ближе к выходу.

AutoCar

Ранее сообщалось, что Ford заинтриговал появлением обновленной версии популярного пикапа.

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