Ford предложила дилерам дарить алкоголь для клиентов за длительное ожидание модели, которая "взорвала" рынок

Ford предложила дилерам дарить алкоголь для клиентов за длительное ожидание модели, которая "взорвала" рынок

Неплохой маркетинговый ход, но если после него не садиться за руль.

Компания Ford придумала весьма необычный "комплимент" для своих клиентов за длительное ожидание модели Bronco.

Об этом сообщает Carsdirect.

Отмечается, что американский автопроизводитель получил около 125 тысяч заявок на внедорожники Bronco последнего поколения. Даже при благоприятных условиях производства выполнения такого количества заказов потребовало бы у инженеров много времени, не говоря уже о коронавирусный ограничениях, которые существенно внесли свои коррективы.

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Так, в компании Ford, как и в большинстве мировых брендов, существует специальный денежный фонд, в который могут обращаться официальные дилеры, чтобы приобрести подарки для своих клиентов. В основном автосалоны закупают сувенирную продукцию или аксессуары, которые дарят покупателям при приобретении новых автомобилей. Однако американский производитель решил разнообразить этот список, включив в него алкогольную продукцию.

Благодаря фонду Bronco Customer Satisfaction, уставшие от ожидания внедорожников клиенты смогут получить на выбор бутылку любимого бурбона или другого алкогольного напитка. Таким образом компания планирует укреплять отношения с покупателями и демонстрировать свою благодарность за проявленное ими терпение.

Ранее рассказывалось о том, что Ford приостановил прием заказов на внедорожник Bronco.

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