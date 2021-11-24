"Коробка" на десять передач и 254 лошадиные силы: Ford презентовал мощный пикап

"Коробка" на десять передач и 254 лошадиные силы: Ford презентовал мощный пикап

Новая линейка двигателей, более широкая колесная база и интересный дизайн – инженеры Ford хорошо поработали.

Американский автогигант Ford "выкатил" в свет новый пикап Ranger в глобальной версии. В рамках сотрудничества американцев и немцев на его базе будет построен следующий Volkswagen Amarok.

Об этом сообщила компания Ford на официальном сайте.

Новые пикапы от Ford имеют новую концепцию дизайна, и неудивительно, что Ranger имеет схожие черты с возрожденным пикапом Maverick и F-150 2022 модельного года. Главной фишкой передней части автомобилей стала оптика. "С" подобные диодные фары, теперь могут быть дооснащены матричной технологией адаптивного управления светом.

Шасси удалось увеличить на 50 мм, благодаря чему увеличилось свободное пространство для пассажиров заднего ряда. Задний колея также увеличилась и это положительно сказалось на площади грузовой платформы.

Салон также подвергся переработке. Теперь там появилась виртуальная панель приборов и неплохой вертикальный дисплей мультимедийного комплекса SYNC4 (доступны экраны с диагональю 10,1 и 12 дюймов).

Фанаты экономичных и мощных автомобилей – настал ваш день. Новый пикап от Ford получил дизельный двигатель V6 на 3.0 литра. Американские маркетологи о точных характеристиках пока умалчивают, но у "старшего брата" F-150, подобный агрегат выдает 254 "лошадей" и 600 Нм крутящего момента. Также к покупке будут доступны базовый 2,0-литровый турбодизель и бензиновая "турбочетверка" EcoBoost с рабочим объемом 2,3 литра. Они могут работать как с "механикой" так и с новой АКПП на 10 передач.

Итак, если вам нужен неприхотливый пикап, с мощным двигателем и разумным расходом топлива — Ranger правильный выбор.

Напоминаем, что ТСН.Авто рассказали, какой пикап был признан лучшим в 2021 году.