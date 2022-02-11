Ford представил новую версию внедорожника, который "взорвал" рынок продаж

Специальная версия разработана для серьезного бездорожья.

Компания Ford представила новую внедорожную модификацию – Everglades Bronco. За основу взяли обычный внедорожник с опциональным пакетом Sasquatch и дополнили его.

Автомобиль оснащается шноркелем и лебедкой Warn Zeon 10-S. Также, авто имеет дополнительную защиту днища и расширители колесных арок. Чтобы получить эти опции на обычном Bronco, нужно немало доплатить. Об этом сообщается на официальном сайте компании Ford.

Новый Ford можно легко узнать, прежде всего, по стальному переднему бамперу, нестандартному цвету хаки и 17-дюймовым стальным дискам с огромными 35-дюймовыми внедорожными шинами.

Салон изготовлен из специального влагостойкого материала, поэтому за сиденье можно не беспокоиться, ведь его без проблем можно мыть даже из обычного шланга. Стандартный сенсорный экран мультимедиа увеличили до 12-дюймов .

Полный привод дополнен понижающей передачей, также предусмотрена система GOAT с режимами разных типов дорожного покрытия. Купить Ford Bronco Everglades 2022 можно будет за 53 тысячи долларов.

Новинку можно купить только с бензиновым турбо двигателем – на 2.3 литра, который выдает 304 лошадиные силы мощности. Ему помогает АКПП на 10 передач. Ford Bronco Everglades появится на рынке уже в этом году.

Напомним, Ford продал легендарный внедорожник Bronco за полмиллиона долларов и отправил деньги на благотворительность.