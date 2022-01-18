Ford представила обновленную версию популярной модели Mondeo: фото и подробности

Машина, как всегда, получила много новых опций и интересный дизайн.

Компания Ford наконец-то показала обновленный Mondeo. Презентация состоялась в новом китайском центре дизайна в Шанхае.

Автомобиль получил агрессивный, современный дизайн и новейшее технологическое наполнение. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

В течение 30 лет, Ford Mondeo заработал репутацию полноценного бизнеса седана, который имеет современное оснащение и хороший дизайн. Поэтому инженеры продолжают двигаться в этом направлении и все новейшие технологии поместили в это авто.

Новинка от Ford будет выпускаться на совместном китайском предприятии Changan-Ford. По началу ее можно будет приобрести только на рынке Поднебесной, но чуть позже она станет доступна как для Европы так и для США. Сначала руководство Ford планировало отказаться вообще от Mondeo, заменив ее кроссовером Evos, но в конце концов решили запустить новое поколение седана.

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Дизайн выполнили в новом стиле Ford, недавно использованном на кроссовере Evos. Машина получила широкую фальш решетку и узкую LED оптику. Также, чтобы не отставать от конкурентов, у Mondeo есть выдвижные ручки двери.

Новый седан дебютирует с традиционным для Ford турбированным двигателем EcoBoost – 2 литра, который выдает 245 лошадиных сил мощности. Помогает ему автоматическая коробка на 8 передач. Немного погодя, в линейке появится гибридная установка.

Напомним, что пикап Ford, "взорвавший" рынок продаж, научили заряжать электромобили любых брендов.