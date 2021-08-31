Ford приостановил прием заказов на внедорожник, который "взорвал" рынок продаж

Эта модель впоследствии может выбиться в лидеры.

Компания Ford приняла решение приостановить прием заказов на внедорожник Bronco.

Об этом сообщает CarandDriver.

Отмечается, что американский автопроизводитель решил сделать подобное из-за ажиотажа этой модели на рынке. Компании нужно выполнить множество заказов, поэтому Ford Bronco больше не будет доступен для бронирования.

"Решение приостановить бронирование связано с большим количеством заказов на 2- и 4-дверные модели Bronco и текущими товарными ограничениями", — говорится в разделе служебной записки для дилеров.

Ford специально называет это "паузой" в онлайн-бронировании, а не полным завершением программы. Bronco снова станет доступен для заказа, но позже, когда действующие заказы будут выполнены. Клиенты по-прежнему могут разместить заказ на Bronco непосредственно у дилера. Человеку просто нужно дождаться 2022 года, чтобы получить внедорожник.

Также читайте Новый пикап Ford вызвал невероятный ажиотаж на рынке продаж

Кроме огромного количества заказов на модель, Ford решает вопросы контроля качества с Bronco, так как есть некоторые проблемы, связанные в том числе и с износом мягкого верха и с его механизмом, приводящем к повреждению краски на рулевой рейке.

По данным Ford, более 70 заказов Bronco поступает от клиентов, у которых еще нет автомобиля Ford. В июле было заключено всего 3 277 сделок, но если этот процент будет соответствовать примерно 100 тысячам оформленных заказов, Bronco готов выбиться в лидеры.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку