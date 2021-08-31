Ford приостановил прием заказов на внедорожник, который "взорвал" рынок продаж

Эта модель впоследствии может выбиться в лидеры.
Компания Ford приняла решение приостановить прием заказов на внедорожник Bronco.
Об этом сообщает CarandDriver.
Отмечается, что американский автопроизводитель решил сделать подобное из-за ажиотажа этой модели на рынке. Компании нужно выполнить множество заказов, поэтому Ford Bronco больше не будет доступен для бронирования.
"Решение приостановить бронирование связано с большим количеством заказов на 2- и 4-дверные модели Bronco и текущими товарными ограничениями", — говорится в разделе служебной записки для дилеров.
Ford специально называет это "паузой" в онлайн-бронировании, а не полным завершением программы. Bronco снова станет доступен для заказа, но позже, когда действующие заказы будут выполнены. Клиенты по-прежнему могут разместить заказ на Bronco непосредственно у дилера. Человеку просто нужно дождаться 2022 года, чтобы получить внедорожник.
Кроме огромного количества заказов на модель, Ford решает вопросы контроля качества с Bronco, так как есть некоторые проблемы, связанные в том числе и с износом мягкого верха и с его механизмом, приводящем к повреждению краски на рулевой рейке.
По данным Ford, более 70 заказов Bronco поступает от клиентов, у которых еще нет автомобиля Ford. В июле было заключено всего 3 277 сделок, но если этот процент будет соответствовать примерно 100 тысячам оформленных заказов, Bronco готов выбиться в лидеры.