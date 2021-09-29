Ford привезла клиенту разбитый новый внедорожник после нескольких месяцев ожидания

Теперь он его получит не раньше лета 2022 года.

Компания Ford, похоже, "вляпалась" в неприятную ситуацию с внедорожником Bronco.

Как известно, американский автопроизводитель испытывает трудности с поставками этой модели. На фоне дефицита электронных компонентов марке предстоит выполнить более 120 тысяч заказов, и сроки ожидания еще летом растянулись на следующий год.

Покупатель под ником Godot75 оформил заказ на Bronco в дорогой версии Badlands 15 июля, а 21 сентября дилер Ford прислал ему сообщение. К разочарованию клиента, в нем содержалась не информация о быстрой доставке, а фотография: у новенького Bronco оказался помята крыша и рамка лобового стекла, а само стекло покрылось трещинами.

Дилер объяснил, что внедорожник был поврежден третьей стороной — транспортной компанией, которая должна была доставить автомобиль с завода Ford в автосалон. После этого Godot75 получил сообщение, что его первоначальный заказ был отменен, а вместо размещен новый. Таким образом, клиент оказался в конце очереди, а ориентировочный срок ожидания сдвинулся к лету 2022 года.

Разумеется, такой результат покупателя не устроил, и он решил не молчать. В своем сообщении на форуме Godot75 попросил всех, кто знает кого-то из Ford, помочь ему достучаться до топ-менеджеров и добиться приоритизации доставки. Сам Ford пока не отреагировал на проблемную ситуацию.

Ранее рассказывалось о том, что Ford предложила дилерам дарить алкоголь для клиентов за длительное ожидание Bronco.

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