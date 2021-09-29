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Ford привезла клиенту разбитый новый внедорожник после нескольких месяцев ожидания

Ford привезла клиенту разбитый новый внедорожник после нескольких месяцев ожидания

motor1.com

Теперь он его получит не раньше лета 2022 года.

Компания Ford, похоже, "вляпалась" в неприятную ситуацию с внедорожником Bronco.

Как известно, американский автопроизводитель испытывает трудности с поставками этой модели. На фоне дефицита электронных компонентов марке предстоит выполнить более 120 тысяч заказов, и сроки ожидания еще летом растянулись на следующий год.

Покупатель под ником Godot75 оформил заказ на Bronco в дорогой версии Badlands 15 июля, а 21 сентября дилер Ford прислал ему сообщение. К разочарованию клиента, в нем содержалась не информация о быстрой доставке, а фотография: у новенького Bronco оказался помята крыша и рамка лобового стекла, а само стекло покрылось трещинами.

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Дилер объяснил, что внедорожник был поврежден третьей стороной — транспортной компанией, которая должна была доставить автомобиль с завода Ford в автосалон. После этого Godot75 получил сообщение, что его первоначальный заказ был отменен, а вместо размещен новый. Таким образом, клиент оказался в конце очереди, а ориентировочный срок ожидания сдвинулся к лету 2022 года.

Разумеется, такой результат покупателя не устроил, и он решил не молчать. В своем сообщении на форуме Godot75 попросил всех, кто знает кого-то из Ford, помочь ему достучаться до топ-менеджеров и добиться приоритизации доставки. Сам Ford пока не отреагировал на проблемную ситуацию.

Ранее рассказывалось о том, что Ford предложила дилерам дарить алкоголь для клиентов за длительное ожидание Bronco.

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