Ford продал легендарный внедорожник Bronco за полмиллиона долларов и отправил деньги на благотворительность

Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, поэтому очень ценен.

Уникальный внедорожник Ford Bronco в тюнинге Pope Francis Center First Edition был продан на аукционе Barrett-Jackson. Этот автомобиль отличается уникальным декором и, конечно, ценой, по которой его продали.

Дизайн авто стилизован под машину, которую построили специально под использование Папой Иоанном Павлом II во время его визита в США в 1979 году. Машина цвета Wimbledon White имела открытую заднюю часть, что позволяет понтифику стоять во весь рост. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

Новый автомобиль в стиле Папамобиля построен на основе обычной модели в комплектации First Edition. Машина выкрашена в обычный классический белый цвет, который отсутствует в актуальной палитре цветов. Внедорожник также получил белые колеса Detroit Steel, серебристую фальш решетку радиатора и мощный бампер Ford Performance. На кузове красный декор оттенка Rapid Red и эмблемы с надписями First Edition и Pope Francis Center.

Стартовая цена модели 63 тысяч долларов, но на аукционе все пошло иначе. Покупатель Тони Таунли из Джорджии заплатил за внедорожник 500 тысяч долларов, что достаточно большая переплата. Все деньги, полученные на аукционе, будут направлены в фонд помощи бездомным Pope Francis Center. За эти деньги волонтеры смогут построить 40 квартир студий, кафе, спортзал, библиотеку, учебные классы и поликлинику в новом кампусе Bridge Housing в Детройте.

Напомним, что Ford представил самую мощную версию внедорожника, который "взорвал" рынок продаж.