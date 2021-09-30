Ford проведет масштабную отзывную кампанию трех моделей кроссоверов

Всего будет проведено два отзыва.

Ford Motor Co. принял решение провести две отзывные компании трех моделей кроссоверов.

Об этом сообщает Consumer Reports.

Так, один отзыв затрагивает 228 297 кроссоверов Explorer, Lincoln Corsair и Lincoln Aviator 2020-21 модельного года, оснащенных камерами кругового обзора. В компании отметили, что видеовыход этих камер может выйти из строя, что может привести к отсутствию изображения и, таким образом, увеличит риск аварии.

Дилеры были уведомлены о проблеме недавно. Компания заявила, что владельцы автомобилей будут уведомлены по почте в период с 7 по 14 октября. По словам Ford, дилеры обновят программное обеспечение модуля обработки изображений автомобиля.

В отчете об отзыве по безопасности, поданном в NHTSA, Ford заявляет, что с отзывом были связаны две аварии. Сообщений о травмах не поступало, говорится в сообщении компании. В этом же сообщении говорится, что компоненты были сделаны Magna Electronics.

Также читайте Ford привезла клиенту разбитый новый внедорожник после нескольких месяцев ожидания

Другой же отзыв, касающийся автомобилей 2011-13 годов, связанный с проблемами в подвеске. Ford сказал, что автомобили могут быть оснащены деталью поперечного шарнира, которая может заклинивать. По словам автопроизводителя, это может привести к поломке подвесной части рычага задней подвески автомобиля.

Письма с уведомлением владельцев должны быть отправлены по почте в период с 1 по 5 ноября. В рамках отзыва дилеры проверят деталь на неисправность. Если будет найден какой-то дефект, дилер при необходимости заменит эту деталь, поворотный "кулак" или "палец". В отчете об отзыве по безопасности, поданном в NHTSA, компания уверяет, что не знает о каких-либо несчастные случаях или травмах, связанных с отзывом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку