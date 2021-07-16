Ford создал для владельцев электромобиля парфюм с запахом бензина: причина может удивить

В нем можно услышать "нотки" резины, миндаля и герани.
Компания Ford создала для владельцев своих электрокаров Mustang Much-E парфюм с запахом бензина.
Об этом сообщает официальный сайт американского автопроизводителя.
Специалисты Ford провели исследование, в ходе которого выяснили, что значительной части водителей электромобиля Mustang Mach-E подсознательно не хватает запаха машины с топливным двигателем. Чтобы восполнить этот пробел, представители марки выпустили оригинальный парфюм Mach-Eau.
По словам производителя автомобилей, это "премиум-аромат для тех, кто стремится производительности нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но все еще любит чувствовать запахи традиционных бензиновых автомобилей".
Интересно, что кроме бензинового аромата новый парфюм дополнен запахом резины, миндаля, герани, а также голубого имбиря, лаванды и сандала.
Хотя такой аромат действительно существует — он был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде — купить его не получится. Это лишь часть цели Ford развенчать мифы об электрических автомобилях и убедить владельцев, которые не имеют электромобилей, в потенциале электрифицированных транспортных средств.
Ранее рассказывалось о том, что Ford собирается "влить" бешеную сумму в производство электротранспорта.