Ford заинтриговал появлением обновленной версии популярного пикапа: модель показали во время испытаний (видео)

Презентация рестайлингового варианта состоится до конца 2021 года.

Компания Ford собирается вывести на рынок обновленную версию популярного пикапа — Ranger.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, американцы подогрели интерес к рестайлинговому варианту благодаря изображением и видео во время его дорожных испытаний. Пока предсерийные автомобили проходят финальные дорожные тесты, поэтому они тщательно скрыты от посторонних глаз камуфляжной пленкой.

Как видим, внешне новый Ford Ranger будет похож на F-150 и получит такие же "скобы" светодиодных дневных ходовых огней. Также машина сохранит рамную конструкцию, неразрезной задний мост и несколько вариантов кабины.

Media Ford

Покупателям будут предложены несколько вариантов кабины, задний или полный привод, а также несколько вариантов силового агрегата, включая гибридный. Основные изменения ожидаются в списке базового и опционного оборудования, в который должны войти новые современные электронные помощники водителя, информационно-развлекательная система с расширенным функционалом на базе Android OS и сервисами Google, а также системы активной безопасности.

Ford утверждает, что новый Ranger будет владеть "замечательными внедорожными качествами в сочетании с динамикой вождения", и описывает его как "жесткого, наиболее способного, наиболее связного и универсального Ranger на сегодняшний день", намекая на инновационные функции внутри кабины.

Предполагается, что в основе модели будет лежать платформа T6, что предполагает наличие 2,3-литрового агрегата на 300 л.с., 2,7-литрового V6 на 330 л.с. и, возможно, 3,0-литрового EcoBoost V6 мощностью 400 л.с. Некоторые рынки, включая Европу и Австралию, также получат двухцилиндровый четырехцилиндровый дизельный двигатель EcoBlue 2.0.

Напомним, что нынешнее поколение Ranger выпускается уже десять лет и за это время нашло немало поклонников во всем мире, включая Украину. Премьера Ford Ranger нового поколения состоится до конца текущего года. На рынок машина выйдет только в 2022-м.

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