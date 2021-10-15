Ford значительно обновила одну из своих популярных моделей: что в ней изменилось

Ford значительно обновила одну из своих популярных моделей: что в ней изменилось

Компания вернула версию Focus ST, которая имеет 276 л.с.

Ford представила обновленный Focus 2022 года, который получил много модификаций.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

На первый взгляд, новинка кардинально не отличается от модели, которую она заменяет. Каждая комплектация имеет светодиодные фары со встроенными противотуманными фонарями, а задние светодиоды имеют новый узор освещения.

carscoops.com

Автопроизводитель захотел, чтобы версии Focus имели больше стилистических различий друг от друга. Для этого варианты Connected и Titanium получили широкую верхнюю решетку радиатора с глянцевым хромированным окружением.

Спортивная версия ST-Line имеет глянцевую черную решетку, более глубокие нижние решетки и боковые юбки, диффузор и задний спойлер. Кроссовер Active получил решетку с вертикальными деталями и пластиковую облицовку кузова, а пакет Vignale, доступный для ST-Line и Active, включает сатиновую верхнюю решетку радиатора и колеса на заказ.

Наибольшим обновлением под капотом есть возможность выбора семиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением на моделях, оснащенных гибридным агрегатом EcoBoost на 123 и 153 л.с.

carscoops.com

Также Ford вернул версию Focus ST, которая должна конкурировать с "горячими хэтчбеками", такими как VW Golf GTi. Она получила 2,3-литровый EcoBoost мощностью 276 л.с., новые легкосплавные диски, краску Mean Green и новый набор сидений.

Также среди агрегатов доступные не гибридные 1,0-литровые двигатели EcoBoosts мощностью 98 и 123 л.с., что сочетаются исключительно с шестиступенчатой "механикой" и дизель EcoBlue 1.5 на 94 л.с., который также идет с шестиступенчатой КП.

Новый Focus получил самую новую систему связи Ford Sync 4 с доступом к онлайн-услугам, возможностью дистанционно принимать обновления и управлением с помощью программы для смартфонов FordPass, а также большой 13,2-дюймовый центральный сенсорный экран.

carscoops.com

Также машине улучшили безопасность, укрепив арсенал доступных технологий. В частности, были установлены системы мониторинга слепых зон и помощи на перекрестках.

Начальная версия будет стоить 22 465 фунтов стерлингов, ST-Line подорожала на 600 фунтов стерлингов и за нее просят 24 545 фунтов стерлингов, а ST теперь стоит 33 885 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Ford Fiesta получил обновление до 2022 года

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