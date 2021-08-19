Фотошпионы заметили на дороге обновленную версию Hyundai Ioniq при полном камуфляже

"Пятая" модель продается на рынке Украины.

На дороге при полном камуфляже был замечен электрический седан Hyundai Ioniq 6.

Об этом сообщает Motor1.

Обновленная версия этой модели была замечена во время тестов в США. Маскировка электромобиля прикрывает передную часть, корму и двери, но позволяет рассматривать колеса, заднее стекло и покатую крышу, напоминающую Prophecy.

motor1.com

Среди видимых отличий от шоу-кара — стандартные зеркала заднего вида вместо миниатюрных камер, большие крылья, увеличенные свесы и наличие центральной оконной стойки. Кроме этого, "товарный" электрокар получит обычные задние двери, в то время как в Prophecy они открывались против хода движения. Ручки дверей, вероятно, останутся "утопленными", как и на серийном Ioniq 5.

motor1.com

По планам Hyundai, Ioniq 6 появится в продаже уже в следующем году, а в 2024 году южнокорейская марка выпустит уже третий Ioniq под номером "7" — это будет большой электрический кроссовер.

Добавим, что Hyundai Ioniq 6 будет построен на электрической платформе E-GMP. Он станет наглядным примером универсальности архитектуры, на которой построены кроссоверы Ioniq 5 и KIA EV6, а также не вышедший пока Genesis GV60.

Ранее рассказывалось о том, что Hyundai Ioniq 5 бьет рекорды продаж на рынке. Добавим, что эта версия модели продается в Украине.

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