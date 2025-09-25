Фразы, которые мгновенно выдают в водителе нарушителя: что не следует говорить патрульным

Водительское удостоверение

Реклама

Остановка патрульными не всегда завершается штрафом. Зачастую все решает поведение водителя и его слова. Инспекторы говорят: многие сами подставляют себя, даже не понимая этого.

Об этом пишет SUV News.

«Я же не специально» — одна из худших реплик. Она звучит как признание, а полицейские получают основание проверять авто более тщательно.

Реклама

Сергей К., патрульный с 12-летним стажем, объясняет: «Иногда мы не планируем составлять протокол, но после таких фраз вынуждены действовать иначе».

Еще одна распространенная отговорка — «Я не знал, что так нельзя». Она не помогает, только показывает, что водитель плохо знает правила. А это сразу снимает сомнения в правомерности действий полиции.

Фраза «Я вас не заметил» звучит еще хуже. Она намекает, что водитель может быть системным нарушителем. Полицейские трактуют это как пренебрежение ПДД.

«Я спешил» или «Я опаздываю» тоже не работает. Многие водители верят, что инспектор отнесется с пониманием, но его работа останавливать нарушения, а не сочувствовать. Такой ответ скорее подтвердит вину, чем смягчит наказание.

Реклама

Автоюрист Иван Г. из Кропивницкого добавляет: «Когда водитель начинает оправдываться, он фактически дает полицейским инструмент против себя. Покой и краткие ответы гораздо более действенны».

Специалисты советуют поступать просто: без лишних слов передать документы и говорить спокойно. Это сэкономит время и снизит риск излишних проверок. Нервозность или оправдание только делают ситуацию более сложной.

Ранее ТСН.ua писал о том, почему полиция может остановить автомобиль даже без нарушения ПДД. В Украине четко определены основания для остановки автомобиля. Но на практике это может произойти, если автомобиль кажется патрульным подозрительным.